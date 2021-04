Geen verplichte vaccinatie voor cast en crew Hollywood

Het gaat om een voortzetting van de afspraken die in september werden gemaakt, toen er nog geen vaccinaties beschikbaar waren. Volgens een bron van het vakblad is het onderwerp in de verlenging van het protocol niet specifiek opgenomen. De oorspronkelijke overeenkomst loopt vrijdag af, de nieuwe afspraken gelden tot en met eind juni. De insider laat weten dat alle partijen acteurs en crewleden aanmoedigen zich te laten vaccineren, maar dat vooralsnog geen verplichting is.

Met de verlenging van de protocolafspraken blijven maatregelen als geregelde testen, social distancing en het werken in shifts om zo min mogelijk mensen tegelijk op sets te hebben van kracht. Vanwege het groeiend aantal gevaccineerde mensen in de VS zullen de regels voor draaidagen na 30 juni in de komende periode opnieuw bekeken worden.