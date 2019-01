Arjen Lubach zet Pierre Bokma op zijn plaats

Bokma liet dinsdag in HP/De Tijd weten dat „iedereen met een leuke babbel tegenwoordig voor een zaal gaat staan”. „Je wordt er helemaal gek van. Lubach mag van mij best de theaters in, maar ik vind hem vermoedelijk op televisie honderd keer beter. Die mensen nemen ook de zuurstof weg voor de toneelcultuur. Het nieuwe theater gaat altijd over de waan van de dag, terwijl er in het verleden toch wel mensen zijn geweest die zich bekwaamd hadden in het schrijven van toneelstukken waar je het een en ander van kunt opsteken.”

Pierre Bokma Ⓒ Hollandse Hoogte / Bob Bronshoff

Dat schoot Lubach, die momenteel met zijn soloshow in het theater staat, in het verkeerde keelgat. In een brief aan Bokma vertelt de Groninger dat hij zeventien jaar geleden voor het eerst een podium opging, om pas twaalf jaar later ontdekt te worden door twee mensen van de VPRO. „Ik sprak te zacht, blokkeerde mijn tegenspelers en stond met mijn rug naar de bezoekers toe. Van die leuke babbel was nog maar weinig te bekennen, maar ik wist dat ik door ervaring beter zou worden. De jaren die volgden leidden me langs alle kleine zalen van Nederland.”

Volslagen anoniem buffelen

Lubach schrijft dat hij de eerste is die toegeeft dat zijn bekendheid die hij door Zondag met Lubach heeft verkregen de reden is dat hij nu écht uitverkochte grote zalen speelt, maar: „Jouw idee dat ik op een dag ben gematerialiseerd in een gangkast bij de VPRO en me nu voor het eerst leuk babbelend aan het theaterpubliek laat zien, is een misvatting. Daar is jaren aan volslagen anoniem buffelen aan voorafgegaan, zo in de marge dat jij er dus niet eens van de op de hoogte was.”

Dat hij ’de zuurstof wegneemt voor de toneelcultuur’ ontkent de presentator. „Ik spreek dagelijks met bezoekers na de voorstelling en mij valt op dat een aanzienlijk aantal überhaupt nog nooit in hun lokale theater is geweest. Allemaal jongen mensen die wellicht de volgende keer bij een poster van jouw voorstelling denken: ’Hee, die avond met Lubach was tantoe nice, laten we nu ook naar die avond met die wacke nazi uit Rundfunk – de rol die Bokma heeft gespeeld in de absurdistische serie – gaan.”