Gordon en Jandino in komische spelshow

Gordon en Jandino Ⓒ Hollandse Hoogte / Anneke Janssen

In het voorjaar van 2019 nemen Gordon en Jandino het tegen elkaar op in De Gordon tegen Dino Show. De twee teamcaptains, elke week geflankeerd door twee nieuwe, bekende gasten, gaan er alles aan doen om te winnen. Presentator Jan Versteegh heeft de uitdagende taak om de chaos in goede banen te leiden.