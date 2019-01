Eddy Zoëy vindt muziek van Claudia de Breij overgewaardeerd

Eddy kreeg tijdens het item ’raad de vraag’ een vraag voorgeschoteld, waarna luisteraars moesten raden wat de betreffende vraag was. Al snel werd duidelijk dat het óf zijn favoriete óf zijn minst favoriete liedje moest zijn.

„De vraag was ’welk nummer vind je overrated?’ Dat liedje is eigenlijk bekend geworden door dat gedonder met Jeroen van de Boom”, vertelt Eddy Zoëy. „Daarna stond de versie van Claudia inééns in allerlei hitlijsten bovenaan. En dat begrijp ik niet. De tekst is mooi, maar muzikaal vind ik het echt zo’n kleinkunstliedje. Of ook wel een beetje van dat Annie M.G. Schmidt gepriegel. Misschien moet ik nu maar gewoon mijn bek houden, voor ik nog meer mensen tegen de schenen trap. Dit gaat trouwens niet zozeer om Claudia, want dat vind ik een fantastische vrouw.”