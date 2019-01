VI-sidekick is weer vader geworden

Van Baarlen maakte het nieuws dinsdag bekend in het Radio Veronica middagprogramma Veronica Inside. Loulou is het tweede kind van Niels, in mei 2014 werd hij vader van zoon Duuc Held.

Niels: „Het is een meisje met de naam Loulou Wonder. Onze zoon heeft als tweede naam Held, dus we wilden nu ook iets bijzonders doen. Het is weer net zo bijzonder als bij de eerste. Het ging eigenlijk heel snel. Ik zat met Rick in redactieoverleg toen ik werd gebeld om half vier. Toen zei mijn vrouw: ’Kom maar naar huis’. We waren om vier uur in het ziekenhuis en om kwart over vijf was ze er. Moeder en dochter maken het goed. Het is één groot roze feest hier in huis.”

Niels van Baarlen en Loulou Ⓒ Radio Veronica