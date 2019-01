DWDD komt terug op felle kritiek op privacy-item

Tech-experts van diverse grote platforms, zoals RTL en de NOS, constateerden dat tijdens het gesprek allerlei onwaarheden over privacy in de ether werden geslingerd zonder dat Matthijs van Nieuwkerk ook maar enige kritische vraag stelde.

Zelfs minister Kajsa Ollongren van Binnenlandse Zaken reageerde boos, omdat de AIVD volgens de bewindsvrouw door het slijk werd gehaald. Ollongren nodigde de vijf theatermakers uit voor een goed gesprek.

Theatrale context

BnnVara wil geen toelichting geven op welke manier er in de uitzending van dinsdag op de kritiek wordt gereageerd. De theatermakers stelden dinsdag in een korte reactie dat het gesprek „in de theatrale context van de voorstelling” moest worden gezien. De redactie wil niet zeggen of presentator Van Nieuwkerk van tevoren op de hoogte was van deze ’theatrale context’.

Een woordvoerder van De Verleiders laat in een korte toelichting weten dat de acteurs dinsdag niet live aanwezig zijn in de uitzending. Volgens de zegsvrouw wist DWDD dat „de mannen hun nieuwe voorstelling op deze manier onder de aandacht gingen brengen; dat doen ze namelijk elk jaar.” Of de vijf acteurs op de uitnodiging van Ollongren voor een gesprek ingaan, kon ze niet zeggen.