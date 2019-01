Molloten stellen OM vraag over Wie is de Mol?

Het Openbaar Ministerie in Den Haag liet dinsdag per Twitter weten een mail ontvangen te hebben met de vraag of het stelen van jokers in het programma officieel kan worden aangemerkt als diefstal.

Jokers kunnen in het spel, waarin kandidaten een verrader in het team moeten ontmaskeren, worden gebruikt om fout beantwoorde vragen in de executietest te compenseren. In de vorige aflevering leken kandidaten Nielson en Sarah Chronis een joker gestolen te hebben van NPO-coryfee Eveline de Bruijn.

Persofficier Marilyn Fikenscher laat desgevraagd weten dit soort mails niet vaak te ontvangen. „Het was mij ook niet precies duidelijk wat de ’molloot’ exact met deze informatie wilde”, vertelt ze lachend. „Maar we hebben een heel vriendelijk antwoord gestuurd. Het enige goede antwoord in dit geval lijkt ons: het is maar een spelletje.”