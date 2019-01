Bokma gaat niet in op uitnodiging Lubach

Lubach reageerde hiermee op kritiek die Bokma had geuit in een interview op het feit dat „iedereen met een leuke babbel” tegenwoordig maar in het theater staat. Dit schoot Lubach, die al zeventien jaar op het podium staat, in het verkeerde keelgat.

De cabaretier, presentator en theatermaker beschrijft in de open brief hoe hij ooit bij improvisatiegezelschap Op sterk water begon in kleine theaterzalen en hoe hem dat naar de televisie leidde, niet andersom.

Bekijk ook: Arjen Lubach zet Pierre Bokma op zijn plaats

Grotere zalen

„Ik sprak te zacht, blokkeerde mijn tegenspelers en stond met mijn rug naar de bezoekers toe”, schrijft Lubach. „Van die leuke babbel was nog weinig te bekennen, maar ik wist dat ik door ervaring beter zou worden.” De zalen werden groter, Lubach kwam bij de VPRO terecht en verwierf landelijke bekendheid.

Bovendien weet Lubach voor zijn gevoel met zijn bekendheid jonge mensen naar het theater te lokken die vervolgens mogelijk ook interesse krijgen in andere voorstellingen. Tenslotte nodigt hij Bokma, die in het interview erkent de theatershow van Lubach niet gezien te hebben, uit om een keer langs te komen.

Bokma is druk

Maar Bokma laat deze uitnodiging aan zich voorbij gaan, laat zijn woordvoerder weten. De acteur wil ook geen toelichting geven op deze weigering. „Hij is te druk met andere dingen”, meldt zijn zegsvrouw.

Bokma lag dinsdag ook onder vuur vanwege een sketch in DWDD over zijn nieuwe voorstelling #Niksteverbergen. Samen met zijn vier mede-acteurs sprak hij aan tafel met Matthijs van Nieuwkerk over privacy. Maar in het gesprek poneerde het vijftal allemaal onwaarheden en ongefundeerde stellingen over privacy. Dit stuitte veel mensen tegen de borst, waaronder minister Kasja Olllongren van Binnenlandse Zaken.v