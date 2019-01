Waylon geeft bijzonder advies aan Voice-talenten

Waylon: „Als ik had meegedaan aan The Voice, had ik geen enkel contract getekend.” Ⓒ Hollandse Hoogte / Patrick Harderwijk

Twaalf talenten doen een gooi naar de overwinning in The voice of Holland. Maar dat is geen automatische garantie voor de start van een glansrijke carrière, is gebleken. „Het programma is een geweldige etalage. Maar de artiesten moeten slimmer zijn, en het verloop na de winst is een probleem”, stelt coach Waylon.