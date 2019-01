André Hazes wil NOOIT meer met Wilfred Genee werken

Rick Romijn vertelt in Veronica Inside dat hij een mailtje heeft gekregen van André Hazes. Gezien hij van mening is dat dingen op zender moeten worden besproken en niet achter de schermen, besloot hij dan ook de mail voor te lezen.

„Ik kom vandaag terug van Vrienden van Amstel en ik zie het promo-schema van donderdag. Ik zie daar ook een promo bij Wilfred Genee tussen staan. Zoals bekend heeft Wilfred zich in het verleden erg negatief uitgelaten over mij en dan met name over mijn vertolking van Ik leef mijn eigen leven. Middels deze weg wil ik deze promo dan ook annuleren. Wilfred is op de hoogte dat ik nóóit meer met hem wil samenwerken en het is dan ook vreemd dat hij dat alsnog probeert in te plannen. Sorry dat dit niet eerder is gesignaleerd”, zo schreef Hazes aan Romijn.

Terwijl Rick de brief voorleest is duidelijk dat Wilfred zich van geen kwaad bewust is. „Ik moet je eerlijk zeggen: ik heb geen flauw idee waar dit over gaat”, reageert hij verbaasd. Hij legt uit dat André ooit bij hem in VI Oranje heeft gezeten. „Toen was hij beledigd over het feit dat wij hem geen vragen over voetbal hebben gesteld en toen heeft hij een nummer van zijn vader gezongen, volgens mij Kleine jongen. En ik heb ooit in een interview gezegd dat ik het jammer vind dat hij dat nummer, Ik leef mijn eigen leven, zingt, omdat ik vind dat je dat niet kan zingen als je zo jong bent. Ik heb hem daarna nooit meer gesproken.”

Hij geeft aan dat hij hem daarna nog een mailtje heeft gestuurd, omdat hij had gehoord dat de zanger boos op hem was en graag een keer met hem wilde praten. Ook daar zegt Wilfred nooit een reactie op te hebben gekregen. De presentator is dan ook boos dat deze afwijzing nu per mail wordt gedaan en vindt het belachelijk dat dit op deze manier wordt afgehandeld. Om die reden wordt vriend van het programma Henny Huisman ingeschakeld om te bemiddelen tussen de twee. Huisman verwacht dat het hem wel gaat lukken de boel te sussen.