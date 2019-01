Verleiders: Minister Ollongren ’op pik getrapt’

Het bleek echter te gaan om een „theatrale sketch” waarin het vijftal een statement wilde maken over privacy in Nederland, bekenden de twee makers in gesprekken op BNR en NPO Radio 1. „Als de mensen die met onze privacy werken zo op hun pik getrapt zijn, dan hebben we blijkbaar een pijnpuntje te pakken”, aldus Van Houts op BNR.

De cabaretier erkende dat het vijftal aan tafel bij DWDD „chargeerde en satire maakte.” Van Houts ontkent echter ten stelligste onwaarheden te hebben verkondigd. Hij nodigt alle kritische tech-experts langs te komen. „Zij krijgen een vrijkaartje en gratis consumpties.”

Toekomstbeeld schetsen

Zijn collega Tom de Ket zei in het NPO Radio 1-programma Nieuws en Co dat het „wat genuanceerder had gekund. Wij provoceren ook een beetje om de discussie los te maken. Dat doen we bewust.” Hij stelt met het gesprek bij DWDD, waar Matthijs van Nieuwkerk geen enkele kritische vraag stelde, dat de mannen „een toekomstbeeld schetste.”

De Wereld Draait Door komt dinsdagavond in de uitzending terug op de felle kritiek die het programma heeft gekregen naar aanleiding van het gesprek. BNNVARA wil geen toelichting geven op welke manier er in de uitzending van dinsdag op de kritiek wordt gereageerd. De redactie wil ook niet zeggen of presentator Van Nieuwkerk van tevoren op de hoogte was van deze „theatrale context.”