Özcan Akyol wint Nachtwacht Award

In het programma presenteert schrijver en columnist Özcan Akyol iedere week het 1-op-1-interviewprogramma live vanuit zijn woonkamer in het centrum vanuit zijn geliefde woonplaats. Sinds december 2017 interviewt 'Eus' in zijn radioprogramma diverse gasten.

Naast Onze Man in Deventer, een programma van BnnVara, bestond de top 3 uit Martijn Kolkman (Qmusic) op de tweede plaats en 'Nachtzuster' Astrid de Jong (Omroep Max) op drie.

De award is vernoemd naar het legendarische TROS-nachtprogramma Nachtwacht dat tot 1995 op radio 1 en 2 te beluisteren was. Dit programma werd gepresenteerd door onder anderen Tom Mulder, Peter van Dam, Rob van Someren en Ron Brandsteder.