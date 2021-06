Zanger Wim Rijken: ’Zo kreeg ik toch weer toekomst!’

Met zijn gedichtenbundel Het Leven van de Dag geeft zanger Wim Rijken (rechts), hier op de foto met Piet Hellemans, zijn leven een nieuwe invulling. Ⓒ Candide Rietdijk

Het leven van Wim Rijken kreeg drie jaar geleden een totaal andere wending toen artsen hem vertelden dat hij ongeneeslijk ziek is. De wereld van de 62-jarige acteur en zanger – die eind jaren tachtig landelijke bekendheid verwierf dankzij het lied Wie weet wat liefde is, een duet met Conny Vandenbos – stortte in. Uitzicht op verbetering is er niet, maar dankzij een tweewekelijkse bloedtransfusie kan hij blijven leven. Wim Rijken, die abrupt afscheid moest nemen van zijn showbizzcarrière, vertelt hoe hij zijn dagen een nieuwe invulling geeft.