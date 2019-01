Krezip brengt nieuwe single uit

In principe zullen vooral alle grote hits van Krezip op de concerten worden gespeeld, maar toen de band eenmaal samen was, begon het toch weer te kriebelen. Het duurde dan ook niet lang of Jacqueline Govaert en Gordon Groothedde hadden weer een nieuwe single geschreven. Dat vertelt Govaert tijdens De Wereld Draait Door dinsdag.

Als Matthijs van Nieuwkerk haar vraagt waarom ze maar één nieuw lied hebben gemaakt, antwoordt de zangeres met een glimlach op haar gezicht dat ze „één ding heel goed willen doen.” En dat dat is gelukt, blijkt wel als de band hun single Lost without you speelt. Op Twitter regent het complimenten over het nieuwe nummer.