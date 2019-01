Laura Vlasblom trots dat Amalia haar tas draagt

Dat meldt Vlasblom, die Elvy Fashion is in 2014 oprichtte, dinsdag. Met meer dan 600 verkooppunten binnen Europa en een eigen webshop, wordt Elvy steeds meer een begrip in de Europese modebranche, stelt ze.

Amalia is niet de enige BN’er die recent de tas als accessoire koos. Ook Leontien Borsato en Quinty Trustfull zijn al gespot met een Elvy-bag.