’Empire-acteur slachtoffer van anti-lhbt-geweld’

Jussie Smollett Ⓒ Hollandse Hoogte

Jussie Smollett, een van de hoofdrolspelers van hitserie Empire, is het slachtoffer geworden van anti-lhbt-geweld. Volgens website TMZ is de 36-jarige acteur in Chicago aangevallen door twee mannen die hem in elkaar sloegen, zijn hoofd in een strop duwden en riepen: „Dit is MAGA country!”