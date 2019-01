Bill Cosby gestalkt in gevangenis

TMZ meldt dat Bill Cosby afgelopen week een bijzonder bezoek heeft gehad in zijn nieuwe thuis. Terwijl de gevallen komiek onder begeleiding buiten mocht lopen, vloog er een drone op hem af. Zodra de drone werd opgemerkt is de beveiliging aangescherpt en mochten de gevangenen de hele dag hun cel niet meer uit.

Vermoed wordt dat de drone door een Amerikaanse krant is ingezet om een foto van Cosby te maken. Het is nog niet duidelijk of dat is gelukt.

Bill Cosby zit momenteel een gevangenisstraf van drie tot tien jaar uit voor het drogeren en misbruiken van Andrea Constand in 2004. Hij zou haar eerst in zijn huis hebben gedrogeerd. De gevallen ster uit onder meer de comedyserie The Cosby Show is inmiddels beschuldigd door zo’n zestig vrouwen van misbruik. Dat zou soms tientallen jaren geleden hebben plaatsgevonden. Veel zaken waren al verjaard.