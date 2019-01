Deense kroonprins loopt mee bij WK cross

De 50-jarige prins, wiens moeder Margrethe II al sinds 1972 op de troon zit, zal 2 kilometer over het modderige en glooiende parcours voor zijn rekening nemen. De estafette dient als warming-up voor de zogeheten Royal Run, op 10 juni in diverse steden in Denemarken, die vorig jaar voor het eerst werd gehouden ter ere van de 50e verjaardag van Frederik.

„We zijn vereerd dat de kroonprins zowel naar de WK veldrijden van komende weekeinde in Bogense als naar de WK cross in maart in Aarhus komt”, zegt directeur Lars Lundov van het Deense sportcomité.