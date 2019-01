Christina Aguilera naar Las Vegas

In totaal treedt Aguilera dit jaar zestien keer op in de Amerikaanse gokstad. „Het is het volgende hoofdstuk in iets nieuws, spannends, creatiefs en geweldig voor mijn fans”, zegt Aguilera, die na ruim tien jaar weer is gaan toeren en in november haar Liberation Tour afsloot.

Hoewel de setlist nog niet compleet is, belooft de zangeres wel een spectaculaire show. Ze vraagt haar fans bovendien mee te denken met de nummers die ze wil opvoeren. „Ik vind het altijd leuk om te weten wat ze voelen en denken. We gaan er van alles en nog wat mee doen en maken er zo een geweldige ervaring van”, refereert ze aan de naam van de tournee.