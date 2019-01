Gwyneth Paltrow aangeklaagd voor ski-ongeluk

Gwyneth Paltrow Ⓒ Hollandse Hoogte

De Amerikaanse actrice Gwyneth Paltrow is aangeklaagd door een dokter die in 2016 gewond is geraakt tijdens een botsing met haar op de skipiste bij Park City in de Rocky Mountains. Het slachtoffer Terry Sanderson spande dinsdag een rechtszaak aan bij de rechtbank in Utah en eist volgens de lokale nieuwszender KUTV 3,1 miljoen dollar schadevergoeding.