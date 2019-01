Kan Brigitte nooit meer ZINGEN?

Een grote ramp dreigt voor de zo succesvolle musicalactrice. Na een mislukte operatie zal Brigitte Nijman moeten hopen ooit weer te kunnen werken. Ⓒ Hollandse Hoogte

Haar heldere stem bracht haar in succesmusicals als Grease en Ciske de Rat, maar op dit moment is het uiterst onzeker of de musicalcarrière van BRIGITTE NIJMAN (48) ooit nog een vervolg zal krijgen...