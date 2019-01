Boze reacties na antihomoaanval op Empire-acteur

De donkere, homoseksuele acteur werd bij een filiaal van broodjeszaak Subway belaagd door twee blanke mannen met skimaskers op die hem uitscholden, in elkaar sloegen en met bleek overgoten. Ook kreeg Smollett een strop om zijn nek. De belagers zouden geroepen hebben dat ’dit MAGA-country’ is, een verwijzing naar Trumps slogan Make America Great Again.

Lee Daniels, bedenker van de serie Empire, liet in een reactie aan The Hollywood Reporter weten dat „Jussie mijn zoon is. Jij hebt dit niet verdiend, niemand zou dit verdienen. Jij bent zoveel beter dan dit. Wij zijn zoveel beter dan dit. Amerika is zoveel beter dan dit. En het begint thuis: laten we leren elkaar lief te hebben, ongeacht je seksuele oriëntatie.”

Ook producent Fox, die de serie maakt, stelt „diep bedroefd te zijn door de gruwelijke aanval op een lid van onze familie. De hele studio en de hele zender willen meehelpen om de daders te pakken.” Homobelangenorganisatie GLAAD prees Smollett als een „kampioen voor de lhbt-gemeenschap in de VS en over de hele wereld.”