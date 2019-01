Mark-Paul Gosselaar verwacht veel van The Passage

„In de basis is het genre horror-scifi”, vertelt Gosselaar over de nieuwe tv-serie. „Zelf ben ik een fan van The Walking Dead, Game of Thrones en Stranger Things. Maar ik had nog nooit in dit genre geacteerd. Toen ik het script las, wilde ik de rol graag, omdat het niet pure horror is. Dat spreekt me aan en hopelijk het publiek ook.”

De thrillerserie The Passage, over een mislukt experiment dat een groep ter dood veroordeelde gevangenen tot zeer besmettelijke vampieren maakt, is gebaseerd op de gelijknamige trilogie van Justin Cronin. Gosselaar: „Ik las de beroemde boeken alle drie voordat we met de opnames begonnen. Jaren geleden was het de bedoeling de boeken te verfilmen, maar het verhaal bleek te groot om in negentig minuten te vertellen. Daarom maakten ze er een tv-serie van. Hopelijk krijgen we de kans meerdere seizoenen te maken.”

De boeken tellen elk meer dan duizend pagina’s. Gosselaar: „We moesten wel wat veranderen om wat vaart in het verhaal te brengen. Het eerste seizoen van tien afleveringen is gebaseerd op het eerste kwart van het eerste boek. Maar fans van de boeken zullen herkennen dat we ook informatie uit het derde boek hebben gebruikt. Dat is de schoonheid van televisie.”

Gosselaar, die bekend werd als Zach Morris in de tienerserie Saved by the Bell, speelt in de FOX-serie The Passage de rol van voormalig FBI-agent Brad Wolgast die zich ontfermt over het meisje Amy Bellafonte, een rol van Saniyya Sidney. Gosselaar, die zelf op jonge leeftijd begon met acteren, is onder de indruk van de acteerprestaties van zijn jonge tegenspeelster. „Ze heeft mijn hulp niet nodig. Ze is een natuurtalent, lief en wijs. We hebben een goede chemie. Ik had haar leeftijd toen ik begon met Saved By The Bell. Het is geweldig om te zien hoe volwassen kinderen van nu zijn.”