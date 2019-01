Child’s Play-pop Chucky krijgt ook eigen serie

Dat meldt The Wrap dinsdag. De serie gaat Chucky heten en wordt geproduceerd door Don Mancini en David Kirschner, het duo dat al dertig jaar tekent voor de films. Volgens de makers gaat de serie „een unieke nieuwe kijk op Chucky bieden en de mythologie van de films uitbouwen en uitdiepen.” Acteurs zijn nog niet bekend.

De reboot van de horrorreeks gaat in juni 2019 in première. Het gaat om een remake van de iconische film over een seriemoordenaar die op zijn sterfbed zijn geest overdraagt aan een simpele pop, Chucky.

Bekende horrorpersonages

De hoofdrol in de nieuwe Child’s Play wordt gespeeld door actrice Aubrey Plaza (Parks & Recreation). De oorspronkelijke film kwam uit in 1988. De pop Chucky verwierf al snel een plekje in de lijst met bekendste horrorpersonages aller tijden.

Er volgden tot nu toe zes vervolgen, met wisselend succes. Na een aantal, volgens critici en fans te komische, delen keerde geestelijk vader Don Mancini met deel 6 en 7 weer terug naar de ouderwetse spanning. Dit leidde tot positieve kritieken voor Curse of Chucky (2013) en Cult of Chucky (2017).