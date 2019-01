Kim Kardashian weer in touw voor gevangenen

Kim Kardashian Ⓒ Hollandse Hoogte

Kim Kardashian zet zich opnieuw in voor gevangenen. Maandag was ze in de hoofdstad van de staat Californië om te praten over wetswijzigingen rond het gevangeniswezen. Ze sprak in Sacramento met twee politici die een voorstel hebben ingediend om ex-gevangenen die in hun proeftijd zitten hun stemrecht terug te geven.