Veel kijkers voor ’uitleg’ DWDD over tech-rel

Het gesprek maandagavond vond plaats in het kader van het nieuwe stuk van De Verleiders, een theatercollectief van George van Houts en Tom de Ket. Het gesprek leidde tot veel boze reacties van experts die het heel raar vonden dat DWDD een podium bood aan zoveel ongefundeerde uitspraken over privacy. De makers erkenden dinsdag dat het een sketch was geweest. DWDD zei dinsdagavond geen sorry voor alle commotie en verwarring.

Het programma staat op de derde plaats in de kijkcijfertop-10. De best bekeken programma’s waren de NOS Journaals van acht en zes uur. Respectievelijk 2,2 en 1,5 miljoen mensen volgden de ontwikkelingen rond de discussie over het kinderpardon.