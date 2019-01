John Legend (40) op zwemles

„Ik kan niet echt zwemmen. Vandaag had ik mijn eerste zwemles sinds ik een jaar of vijf was. Mijn vader heeft het geleerd toen hij in de zestig was, dus ik heb het gevoel dat ik voor loop”, liet John weten op Twitter.

Een volger vroeg zich af of hij samen op zwemles zit met zijn twee kinderen, dochter Luna die in april drie jaar wordt en zijn in mei geboren zoon Miles. Dat bleek niet het geval. „Die zijn maanden geleden al begonnen”, liet de zanger weten.

John kreeg niet alleen veel aanmoediging van volgers, ook de Amerikaanse tak van het Rode Kruis stak hem een hart onder de riem. „Gefeliciteerd! Leren over veiligheid in het water en zwemlessen zijn belangrijk op elke leeftijd”, aldus de organisatie.