Bewapende beveiliging op set Empire

Volgens Entertainment Tonight werden crew en cast dinsdagochtend tijdens een emotionele bijeenkomst ingelicht over wat er is gebeurd met Jussie. De 35-jarige acteur werd in de nacht van maandag op dinsdag in elkaar geslagen op straat. De daders zouden daarbij racistische en homofobische uitspraken hebben gedaan.

In een verklaring meldt de politie van Chicago dat de acteur in het gezicht werd geslagen en er „een onbekende chemische substantie” over hem heen werd gegoten. Ook bond één van de daders een touw om zijn nek.

De makers van Empire besloten de productie van de show niet te staken, maar wel bewapend beveiligingspersoneel in te huren om de veiligheid van iedereen die aan de serie werkt te bewaken.