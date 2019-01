Actrice betreurt El Chapo-interview niet

Tijdens een persdag voor de terugkeer van haar serie La Reina Del Sur, de Spaanstalige voorloper van Queen of the South, zei de actrice dinsdag dat ze de actie ziet als een ervaring die haar altijd bij zal blijven en ze daarom niet betreurt.

El Chapo was voortvluchtig op het moment dat Del Castillo en Penn hem spraken. Hij werd niet lang daarna opgepakt, volgens de actrice op aanwijzingen van Penn. „Sean heeft blijkbaar geholpen met de locatie”, zei ze in december, „ik was me daar niet van bewust en noem het daarom verraad. Hij heeft zich ellendig gedragen en mijn leven geriskeerd.”

Betrokkenheid

Kate klaagde vorige maand de Mexicaanse overheid aan voor 60 miljoen dollar. Ze beweert dat de autoriteiten die onderzoek naar haar deden na het interview, informatie hebben gelekt aan de media. Daardoor zou het gerucht zijn ontstaan dat ze betrokken was bij drugshandel en banden had met El Chapo. Dat zou haar reputatieschade hebben opgeleverd, waardoor ze lang geen werk had.

De makers van La Reina Del Sur moesten tijdens het gedeelte van de opnames dat in Mexico plaatsvond gebruikmaken van een stand-in voor Kate, omdat haar advocaat haar had aangeraden niet het land in te reizen zolang president Enrique Peña Nieto aan de macht was. Zijn presidentschap liep op 30 november af, waardoor ze voor het eerst in jaren kerst met haar Mexicaanse familie kon doorbrengen.