Wilfred Genee snapt ruzie met André Hazes niet

„Ik heb alleen gezegd dat ik hem wat te jong vond om een bepaald nummer te zingen”, aldus Genee. „Als dat al reden is voor een slaande ruzie, weet ik het ook niet meer.” Verder wil de presentator geen woorden vuilmaken aan de vete. „We zien wel of André donderdag komt zingen of niet.” De zanger liet dinsdag per e-mail weten dit vanwege de „ruzie” niet te willen.

Verder bevestigt Genee de komst van Henny Huisman als ’troubleshooter’ in zowel de radio- als tv-uitzendingen van Veronica Inside. „Het is een idee, en het staat in de kinderschoenen”, voegt hij er aan toe. „Maar het wordt een soort Het Spijt me-achtig onderdeel. We hadden het gevoel dat we toch iets moesten doen met alle mensen die we boos maken.” Wel voegt hij er aan toe dat Johan Derksen „geen enkele spijt gaat betuigen, want Johan heeft nooit ergens spijt van.”

