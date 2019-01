Pink Floyd-gitarist David Gilmour verkoopt zijn 120 (!) gitaren

Gilmour gebruikte de gitaar onder andere bij opnamen van de Pink Floyd-albums Dark Side of the Moon en Wish You Were Here, maar speelde ook talloze malen de solo in Comfortably Numb op het instrument. Tussen 1970 en 1986 was de gitaar Gilmours eerste keus en was het instrument belangrijk voor de ontwikkeling van het Pink Floyd-geluid. Christie’s denkt dat de zwarte ’Strat’ omgerekend ongeveer tussen de 90.000 en 130.000 euro zal opbrengen.

„Deze gitaren hebben mij zo veel gegeven, het is tijd om ze door te geven aan anderen die hopelijk plezier zullen vinden en misschien iets nieuws creëren”, meldt Gilmour via het veilinghuis. De openbare verkoop is op 20 juni. De opbrengst gaat naar goede doelen.