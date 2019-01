Amnesty: ’Tiësto, laat je niet zomaar gebruiken door Saoedi-Arabië !’

Het optreden van de dj leidde de afgelopen dagen tot veel kritiek. De Amerikaanse vrouwenorganisatie CodePink vroegen Tiësto en Mariah Carey, die ook zingt op het concert, het optreden te cancelen. Ook familieleden van bekende vrouwelijke critici van het Saoedische beleid die zijn opgepakt deden een oproep. Amnesty sprak zich eerder al kritisch uit over het besluit van Tijs Verwest, zoals Tiësto in het echt heet, in het land te gaan draaien.

„Terwijl de Saoedische kroonprins Tiësto gebruikt voor pr, voelen Saoedische vrouwenrechtenactivisten de beat in de gevangenissen waar ze al maanden onschuldig vastzitten”, meldt het filmpje van Amnesty International. „Ze werden gemarteld en seksueel geïntimideerd.” Amnesty roept Tiësto op zich tijdens het concert of op Twitter uit te spreken vóór de rechten en de vrijlating van deze groep.

Zowel CodePink als Amnesty stelt dat Tiësto en Mariah Carey door op te treden in Saoedi-Arabië het beleid en de propagandamachine van het land ondersteunen.

Stilzwijgen

De wereldberoemde dj uit Breda heeft zich het afgelopen etmaal in stilzwijgen gehuld. Hij heeft wel berichten op Twitter geplaatst, maar niet over zijn omstreden optreden. Zijn manager was maandag en dinsdag niet voor commentaar bereikbaar.

Buma Stemra, de organisatie die de belangen van Nederlandse artiesten behartigt, wil zich niet uitlaten over het optreden van Tiësto in Saudi-Arabië. Ook minister Ingrid van Engelshoven van Cultuur wil geen commentaar geven op de internationale kritiek op Tiësto.