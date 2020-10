Evenementenbranche: overleg met kabinet ’biedt perspectief’

Naar aanleiding van het gesprek met ministers Van Ark (Medische Zorg), Grapperhaus (Justitie en Veiligheid), Van Engelshoven (Cultuur) en staatssecretaris Keijzer (Economische Zaken) is besloten dat het gezondheidsinstituut RIVM gaat kijken naar een plan om in coronatijd toch veilig evenementen te organiseren. „Het overleg biedt weer enigszins perspectief voor de sector en de samenleving, hoewel er zeker oog is voor de huidige ontwikkeling van het virus”, aldus Fieldlab.

Ook is besloten dat Fieldlab onderdeel wordt van het sneltestprogramma van VWS. „Hiermee worden inzichten verkregen waardoor de sector de mogelijkheid krijgt de sneltest te implementeren in de organisatie van evenementen.” De evenementenbranche is daarom alvast begonnen met de voorbereiding van een testevent.

Het kabinet noemde het plan dat Fieldlab had meegenomen naar het overleg gedegen. Na het advies van het RIVM wordt gekeken naar eventuele vervolgstappen, die wel afhankelijk zijn van de ontwikkeling van de besmettingscijfers.

Grote evenementen zijn sinds medio maart niet meer toegestaan wegens het risico op verspreiding van het coronavirus. Het kabinet vindt het belangrijk om de branche weer perspectief te bieden, maar kon in het overleg weinig harde toezeggingen doen.