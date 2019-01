Tim Hofman: nog steeds fysiotherapie vanwege aanval

„Ik heb nog steeds twee keer per week fysiotherapie”, bevestigde Hofman in de uitzending. In augustus 2017 werd hij bij opnames voor zijn programma #Boos aangevallen door een huisjesmelker. Toen Hofman hem confronteerde met klachten van een huurder, liep het gesprek uit op een handgemeen.

De presentator brak zijn kaak, scheurde zijn jukbeen, liep hersenletsel op en kreeg last van een „whiplash-achtig ding in zijn nek”. Die laatste verwonding zeurt na anderhalf jaar nog steeds door. „Mijn nek heeft een flinke klap gehad”, aldus Hofman.

