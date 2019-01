Uitgelekt! De vragenlijst voor verleiders van Temptation Island

De verleiders gaan hun best doen de relaties van de stelletjes te doen wankelen. Maar het valt niet mee om dat felbegeerde baantje zomaar te pakken te krijgen. De potentiële homewreckers moeten namelijk eerst een grondige selectieprocedure doorstaan.

De eerste horde is een vragenlijst, waaruit moet blijken of de verleiders wel uit het juiste hout zijn gesneden. En naast voor de hand liggende vragen als ’Welke invloed heeft alcohol op jou?’, wordt er veel meer van de kandidaten gevraagd: ’Wat is je mening over migranten?’

Vraag 1

Welk beroep wou je als kind uitoefenen?

Vraag 2

Wat is je mening over migranten?

Vraag 3

Beschrijf een erotische filmscène.

Vraag 4

Heb je een ochtendhumeur?

Vraag 5

Welke invloed heeft alcohol op jou?

Vraag 6

Wat doe je, naast sporten, om jezelf te ontspannen (hobby)?

Vraag 7

Beschouw je jezelf op seksueel vlak als beginner of gevorderd?

Vraag 8

Kan seks na de eerste date voor jou?

Vraag 9

Heb je een stabiele persoonlijkheid?

Vraag 10

Fobieën?

Vraag 11

Durf je je om te kleden voor de camera?

Vraag 12

Wanneer hield je voor het laatst een toespraak? Bracht je het er goed vanaf?

Vraag 13

Kun je goed zwemmen?

Temptation Island is vanaf 14 februari te zien bij RTL 5.