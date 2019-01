Kim Wilde komt voor optreden naar Nederland

De voormalige superster liet eerder in 2017 al zien dat ze nog steeds rockt als vanouds. In 2018 bracht ze nieuw materiaal uit dat in 013 ook voorbij gaat komen. De kaartverkoop start vrijdagochtend 1 februari.

Kim Wilde is een icoon van de eighties. Haar debuut Kids in America werd in 1981 direct een internationaal succes, gevolgd door hits als Cambodia, View from a Bridge en Never Trust a Stranger. Niet minder dan dertig miljoen albums en singles heeft ze inmiddels verkocht.

In de jaren negentig laste ze een muzikale sabbatical in en vulde ze haar tijd met het moederschap en tuinieren. Maar Wilde kwam vijftien jaar geleden terug. In 2003 scoorde zij samen met de Duitse zangeres Nena de tweetalige hit Anyplace, Anywhere, Anytime, dat wekenlang op de eerste plaats van de Nederlandse hitparades stond.

Met You came scoorde ze in 2006 opnieuw een hit en er volgden nog diverse nieuwe albums.