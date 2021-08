Hint Romana uit B&B Vol liefde dat ze is teruggekeerd naar Bert?

Terugblikkend op een fragment waarbij Bert zichtbaar geëmotioneerd was na het vertrek van Romana, zegt zij dat het niet om haar was. Dit wuift Bert, die de uitzending bijwoont via een videogesprek, resoluut weg: „Romana was de enige vrouw die gewoon gewaagd was aan mij. De reden waarom ze wegging vind ik een zwakke reden.”

Wanneer Romana later gevraagd wordt of ze nog van plan is een bezoek te brengen aan de bed-and-breakfast van Bert, zegt ze grappend: „Ik hoef niet per se naar Bert. Ja als ik in de buurt ben, maar ik ga liever naar Roosendaal (doelend op de B&B van kandidaat Roxanne, red.).”

Toch heeft ze geen spijt van haar deelname. „Het was een hele leuke ervaring, een avontuur”, aldus Romana.