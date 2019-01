Peter Jackson maakt Beatles-documentaire

Voor Let It Be krijgt hij toegang tot 55 uur filmmateriaal dat is gemaakt van studio-opnamen van de iconische Britse band die zijn opgenomen in januari 1969. The Beatles waren toen bezig met de opnames van hun befaamde album Let It Be, het laatste dat de groep uitbracht voordat zij in mei 1970 uit elkaar gingen.

Het was destijds de bedoeling dat dit materiaal werd gebruikt voor een televisiespecial, maar dat is uiteindelijk niet gebeurd. Uiteindelijk zou het te zien zijn in de docu-film Let It Be, de laatste ’film’ van The Fab Four.

De twee nog levende bandleden, Paul McCartney en Ringo Starr, verlenen hun medewerking aan de documentaire. Dit geldt ook voor Yoko Ono en Olivia Harrison, de echtgenotes van wijlen John Lennon en George Harrison.

Lennon werd in december 1980 vermoord voor zijn appartement in New York, George Harrison overleed in 2001 aan de gevolgen van kanker. Het is woensdag exact vijftig jaar geleden dat de Beatles hun laatste publieke optreden gaven, op het dak van Apple Corps in Londen.

Het is nog niet bekend wanneer de documentaire uitkomt. Jackson brak door met horrorfilms als Braindead en Bad Taste, en maakte daarna onder meer de Lord of the Rings-trilogie. Recent regisseerde de Nieuw-Zeelandse filmer een veelgeprezen documentaire over de Eerste Wereldoorlog.