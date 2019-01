Krezip vol spanning naar reünie-optredens Pinkpop en Ziggo Dome

„Er stond wel wat spanning op, ja”, geeft Govaert toe. „Na tien jaar sta je daar weer samen. We hebben bij de eerste repetitie samen natuurlijk ook al staan janken. En daarvoor toen we elkaar in de ogen keken en besloten dit te gaan doen. Dit is allemaal best beladen”, vertelt ze. „Krezip ligt ons allemaal na aan het hart, dat is nooit voorbij gegaan.”

Nadat de stekker in 2009 uit de groep ging, bleven de zes bandleden elkaar regelmatig opzoeken. Govaert: „Een of twee keer per jaar en dan echt met z’n zessen, zonder aanhang en kinderen dus. Om bij te kletsen gingen we dan uit eten of zo. We zijn zelfs een keer ouderwets allemaal thuis opgehaald door onze oude chauffeur. Maar daarbij is nooit eerder over een reünie gesproken. Het is ook wel snel, zo voor ons veertigste. Maar we waren er vroeg bij, dus dat compenseert de boel.”

Twee shows staan er dit jaar op de planning voor de groep die hits scoorde als I Would tayS, All My Life en Sweet Goodbyes. „Ons rekenwonder Bram (van den Berg, drummer) kwam ermee dat we dit jaar tien jaar uit elkaar zijn. Daarnaast viert Pinkpop haar vijftigste verjaardag en dat zijn cijfers die te mooi waren om te negeren”, licht Govaert toe. „Uiteindelijk hebben we er gewoon over gestemd en toen zeiden er vijf direct ja. Alleen Joost (van Haaren, bassist) twijfelde nog een beetje.” Die: „Ik vond het toch wel heel erg delicaat materiaal om weer tevoorschijn te halen. Maar ik vond ook dat áls we ooit nog iets als Krezip zouden doen we daar niet nog eens tien jaar mee moesten wachten.”

De kaartverkoop voor de show in Ziggo Dome op 26 oktober begint vrijdag om 11.00 uur via eventim.nl.