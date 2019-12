Felicity Jones zwanger van eerste kind

De 36-jarige actrice en de 43-jarige regisseur zijn sinds 2015 samen. Twee jaar later werd Jones gespot met een verlovingsring. Het stel trouwde in de zomer van 2018 op een kasteel in het Britse Oxfordshire. Onder meer Felicity’s The Theory Of Everything-collega Eddie Redmayne en Tom Hanks, met wie de actrice te zien was in Inferno, zouden aanwezig zijn geweest op de bruiloft.

De Star Wars-actrice, die niet erg open is over haar privéleven, vertelde eerder in een interview met Harper’s Bazaar wel dat ze blij is dat het moederschap tegenwoordig als iets positiefs wordt gezien. „Ik heb het idee dat we in een nieuwe tijd leven, waarin kinderen krijgen als een kracht wordt gezien in plaats van een beperking. Ik zie om me heen dat vrouwen sterker worden en doortastender als ze kinderen hebben, omdat ze hun tijd niet meer willen verspillen aan dingen die ze eigenlijk niet willen doen.”