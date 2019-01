Toine van Peperstraten nieuwe presentator ’t Wordt nu Laat

Toine van Peperstraten gaat net als Evelien de uitzendingen tussen 00.00 uur en 02.00 uur afwisselen met Carolien Borgers. ’t Wordt Nu Laat is de late night-talkshow van Omroep WNL, waarin de muziek van de gasten centraal staat.

„Ik ben dolblij dat ik weer met mijn grote liefde radio aan de slag kan”, zegt Van Peperstraten. „Muziek is een prachtige kapstok om goede gesprekken aan op te hangen, en dat bij een jonge frisse omroep als WNL.” Hij combineert de presentatie van het radioprogramma met zijn werk bij FOX Sports.

De presentator ontvangt in zijn eerste uitzending acteur Leo Alkemade. In de dagen erna zullen Frits Sissing, Nielson en Arjen Lubach aanschuiven. „Toine is een groot radio- en muziekliefhebber, iemand met wie je als gast graag twee uur in een studio doorbrengt”, zegt Carolien Borgers. „Ik kijk heel erg uit naar de samenwerking met deze jonge rot in het vak.”