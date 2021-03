’Brad Pitt kapot van getuigenis Angelina Jolie’

Het voormalige Hollywoodkoppel is verwikkeld in een strijd om de voogdij van hun zes kinderen. Wettelijk zijn ze al gescheiden, maar het is nog onduidelijk wie de voogdij over hun kroost krijgt.

De bron die dichtbij Brad Pitt staat, vertelt dat er ’nog veel emotie’ is na de scheiding die in 2019 officieel werd. „Brad is er kapot van dat Angelina deze weg wil inslaan. Hij heeft verantwoordelijkheid genomen voor zijn daden in het verleden en heeft zijn problemen al toegegeven.”

Zoon Maddox

Waarschijnlijk doet de rechter volgende maand uitspraak. Pitt hoopt dat de voogdij kan worden gedeeld. Van de zes kinderen die de acteurs samen hebben zijn er vijf nog minderjarig. Alleen zoon Maddox is volwassen.

The Sun meldt dat de negentienjarige student al een getuigenis heeft afgelegd ’ in het lopende geschil over voogdij’. „Het was niet erg vleiend voor Brad.”