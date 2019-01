Oscarfilm Free Solo trekt volle zalen in bios

De film maakt kans in de categorie lange documentaire. Free Solo volgt het werk en leven van de 33-jarige 'free climber' Alex Honnold. De Amerikaan staat bekend als een van de meest talentvolle bergbeklimmers van zijn generatie. Hij bedwong ‘free solo’, dus zonder veiligheidskabels, diverse beruchte bergen, zoals El Capitan in Yosemite National Park in de Verenigde Staten.

Voor de film draaide regisseur Jimmy Chin onder meer op locatie terwijl Honnold bezig was met klimmen. Free Solo was een van de grote publieksfavorieten. National Geographic zendt de film op 20 maart uit.

Bohemian Rhapsody

De best bezochte film in de Nederlandse bioscopen is al drie maanden vrijwel zonder onderbreking Bohemian Rhapsody, de biografiefilm over het leven en werk van Queen-zanger Freddie Mercury. De hit, genomineerd voor een groot aantal Oscars, trok tot nu toe bijna 1,9 miljoen bezoekers.