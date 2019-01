Ariana Grande’s tattoo mislukt door spelfout

Ⓒ Hollandse Hoogte

Ter promotie van haar nieuwe nummer 7 Rings, heeft zangeres Ariana Grande in het Japans de titel van het nummer op haar handpalm getatoeëerd. Tenminste, dat was de bedoeling. Ariana heeft een paar tekens weggelaten waardoor er in plaats van 7 Rings, shichirin staat. Een shichirin is een mini-barbecue.