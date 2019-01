Henny Huisman denkt ruzie Hazes en Genee te kunnen sussen

,Het ging natuurlijk nergens over’’, vertelt Henny aan het Noordhollands Dagblad over de afzegging van Hazes’ optreden bij Veronica Inside, omdat Genee in het verleden gezegd heeft dat André te jong zou zijn om het lied Ik leef mijn eigen leven te zingen.

Henny, die elke week een mop vertelt in het radioprogramma van Veronica Inside, zegt dat het idee om hem als bemiddelaar in te zetten spontaan opborrelde. „Omdat ze me zien als een nationale Sinterklaas die als oude wijze man voor iedereen een goed woordje over heeft.”

Ook zegt hij dat hij voorlopig wel genoeg te doen zou hebben in zijn nieuwe rol, omdat Johan Derksen en Renée van der Gijp geen blad voor de mond nemen. „Met deze types valt altijd wel wat goed te maken. Dus de eerste vijf jaar heb ik wel werk”, aldus Henny.

Volgens de tv-veteraan is zijn missie wel serieus, maar wil hij niet voor zijn beurt praten. „Er is nog niks serieus afgesproken. En voor je het weet roepen ze weer dat ik zo nodig moet. Dus ik wil niet voor mijn beurt praten, dat heb ik inmiddels geleerd. Maar voor de duidelijkheid: we moeten niks. Ik heb het niet nodig en het programma heeft het niet nodig.’’