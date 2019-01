Meghan brengt eerste bezoek als beschermvrouwe

Ⓒ AFP

Meghan bracht woensdag een bezoek aan het National Theatre. Het is haar eerste bezoek als beschermvrouwe aan de schouwburg in Londen. Tijdens de visite kreeg de hoogzwangere hertogin van Sussex een kijkje achter de schermen en ontmoette ze een aantal talenten en leerlingen van het toonaangevende theatergezelschap dat aan het theater is verbonden.