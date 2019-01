Deense prins Joachim gaat in Parijs studeren

Het Deense hof maakte woensdag bekend dat prins Joachim en prinses Marie met hun kinderen Henrik en Athena deze zomer naar Parijs vertrekken. Joachims oudste kinderen Nikolai en Felix, uit zijn eerste huwelijk, gaan niet mee.

Het prinselijk gezin blijft een jaar in Frankrijk, waar Joachim zijn handen vol zal hebben aan de cursussen. De in september beginnende opleiding neemt namelijk zes dagen per week in beslag en bestaat uit twee delen, die respectievelijk worden gehouden in het Centre des Hautes Études Militaires (CHEM) en het Institut des Hautes Études de la Defense Nationale (IHEDN). De deelnemers komen voornamelijk uit Frankrijk, maar sommigen komen uit landen die behoren tot de strategische partners van Frankrijk.

De uitnodiging aan Joachim, die mede dankzij zijn Franse vader en zijn Franse echtgenote, uitstekend Frans spreekt, is tot stand gekomen in het kader van het staatsbezoek dat president Emmanuel Macron vorig jaar bracht aan Denemarken.

Het Deense hof verzekerde dat het verblijf in Frankrijk geen invloed heeft op de talrijke beschermheer/vrouwschappen van het paar. Joachim viert voor vertrek nog zijn 50e verjaardag op 7 juni.