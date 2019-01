Aafke Romeijn moest rijbewijs inleveren na melden depressie

Omdat Aafke al een normaal rijbewijs had, wilde ze in december haar aanhangerrijbewijs gaan halen na een aantal lessen. „Bij de gezondheidsverklaring kreeg ik de vraag of ik ooit gediagnosticeerd was met een psychische aandoening. Daar heb ik ja op geantwoord, want ik ben in 2012 gediagnosticeerd met een depressie”, legt Aafke uit aan RTL Nieuws.

„Ik nam aan dat het CBR zou begrijpen dat die depressie niet meer uitmaakt. Maar dat was dus dom." Hierna ontving ze een brief van het CBR dat zij haar aanvraag niet konden goedkeuren, omdat ze meer informatie wensten van haar medisch specialist. Aafke heeft die niet meer, omdat ze behandeld is voor die depressie en weer geheel gezond is.

Het CBR nam echter geen genoegen met een brief van haar huisarts die dat nog eens uitlegde en stuurde Aafke een brief die haar perplex deed staan. „Vervolgens kreeg ik een brief dat mijn normale rijbewijs ongeldig was verklaard. Ook moet ik me vanaf nu iedere vijf jaar laten keuren door een medisch specialist van het CBR. Voor die kosten moet ik zelf opdraaien.”

Ondertussen heeft Aafke woensdag een klacht ingediend bij het College van de Rechten van de Mens.