Prins Laurent vraagt om hulp Belgische minister

De brief is persoonlijk ondertekend door 'Laurent de Belgique'. ,,Het is op een uitzonderlijke manier dat ik me rechtstreeks tot u wend, maar het zijn dan ook uitzonderlijke omstandigheden die me hiertoe dwingen", schrijft de prins, die vorig jaar door Michel 15 procent gekort werd op zijn toelage nadat hij zonder toestemming feest had gevierd op de Chinese ambassade.

Laurents probleem draait om een contract dat zijn bedrijf in 2008 sloot voor een groot herbebossingsproject in Libië. Het land zegde het contract in 2010 echter eenzijdig op. Sindsdien vecht de prins voor vergoeding van de kosten die zijn gemaakt, daarbij gesteund door een uitspraak van de rechtbank. Hij schrijft de premier dat hij ,,niet langer bereid is geduldig te wachten en gedwee te hopen op een wettelijke oplossing die u blijkbaar niet wil afdwingen.''