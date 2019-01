Ali B maakt programma over vooroordelen bij SBS6

„Het wordt een programma over groepen in de samenleving waar vooroordelen over bestaan”, zei Ali B, die zich voorbereidt op de liveshows van The Voice of Holland op RTL4. In zijn nieuwe programma voor SBS6 wil Ali B per aflevering drie mensen met een passie portretteren. „Ze lijken in het begin erg verschillend, maar dan blijkt dat ze toch een passie delen. Dat wordt de kracht van het programma”, vertelde de rapper bij 6 Inside.

Een uitzenddatum is nog niet bekend. Het programma is nog in ontwikkeling, zegt de woordvoerster van de zender.